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        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 01:19 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.


        Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.D. ile U.K.K. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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