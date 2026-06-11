Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.





Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda M.D. ile U.K.K. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

