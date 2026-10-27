Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firiri hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firiri hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevire teslim edildi.
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