Kırıkkale'de "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi
Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenledi.
Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Etiler Mahallesi Şehit Mustafa Uğurelli Parkı'nda yapılan şenlikte, çocuklar ip atlama, seksek, yakantop ve halat çekme oyunları oynayarak eğlendi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ayşe Özçam, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.
Öte yandan belediye ekipleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunup, hediyeler verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.