Kırıkkale'de "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Etiler Mahallesi Şehit Mustafa Uğurelli Parkı'nda yapılan şenlikte, çocuklar ip atlama, seksek, yakantop ve halat çekme oyunları oynayarak eğlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ayşe Özçam, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.

Öte yandan belediye ekipleri, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunup, hediyeler verdi.