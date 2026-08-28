Kırıkkale'de şebeke suyu boruları yenileniyor

Kırıkkale Belediyesi, şebeke suyu altyapısında ekonomik ömrünü tamamlayan eski asbestli boruların, modern ve sağlıklı hatlarla değiştirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaylacık Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, şebeke suyu altyapısında ekonomik ömrünü tamamlayan eski asbestli borular yerine, modern, sağlıklı ve dayanıklı yeni hatlar konuluyor.

Çalışmalarda, yaklaşık 3 bin metrelik abone ve isale hattında vana, boru ve bağlantılar yenileniyor.