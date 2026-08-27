Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ayrıca kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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