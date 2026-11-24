Kırıkkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin, insanları, toplumu, geleceği ve rüyaları şekillendirdiğini söyledi.

Kendilerine emek veren öğretmenleri unutmamak gerektiğini belirten Vali Sarıibrahim, "Bu toprağa, topluma, millete emek veren, milletin geleceğini şekillendiren insanları unutmamamız gerekiyor. Sizlere emeği, hatırı, gönlü geçen öğretmenlerinizi arayın. Halini hatırını sorun, gönüllerini okşayın. Böyle yapa yapa, gayret ede ede daha iyi zamanlara ulaşacağımızı umut ediyorum. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

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İl Milli Eğitim Müdürü Güney ile emekli ve aday öğretmenlerin de konuşma yaptığı programda, Vali Sarıibrahim tarafından emekli öğretmenlere plaket ve Hizmet Şeref Belgesi, "öğretmen" konulu anı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de hediyeler takdim edildi, aday öğretmenler yemin etti.

"Bir ışık bin yarın" adlı tiyatro gösterisinin ardından sona eren törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.