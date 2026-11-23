Olay, 21 Kasım'da Balışeyh ilçesi Kenanobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, Yeşilyurt'un köy sınırları içinde izinsiz define kazısı yaparken göçük altında kaldığını belirledi. Bunun üzerine kazı alanına AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşilyurt'u toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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