Kırıkkale'de 'konutta yağma' suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.G. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
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