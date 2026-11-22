Kırıkkale'de minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 22.11.2026 - 00:34 Güncelleme:
Kırıkkale'de otomobilin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.U.K. idaresindeki 06 ZSF 18 plakalı otomobil, Etiler Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde M.T'nin kullandığı 71 S 0233 plakalı minibüsle çarpışarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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