Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Bu kapsamda V.K., O.C.Ş., M.C.A. ve N.S.'nin bulunduğu 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 5 bin 763 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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