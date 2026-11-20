Kırıkkale Belediyesi, Yuva ve Karşıyaka mahallelerinde toplam 10 bin 500 metrekare kilit parke ve 3 bin 500 metre bordür döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yuva Mahallesi'ndeki 2499, 2510, 2511, 2465, 2497, 2495 ve 2580. sokaklarda 6 bin metrekare kilit parke ve 2 bin metre bordür çalışması yapıldı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki 2102, 2103, 2104, 2108 ve 2109. sokaklarda ise 4 bin 500 metrekare kilit parke ve bin 500 metre bordür döşeme çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, mahallelerdeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Mahallelerimizde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Kırıkkale'miz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.