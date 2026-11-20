Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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