Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheliler V.K., O.C.Ş., M.C.A. ve N.S. gözaltına alındı.
Şüphelilere ait iki araçta yapılan aramada, 5 bin 763 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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