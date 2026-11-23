Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde define bulmak için yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.

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