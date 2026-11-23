Kırıkkale'de define kazısında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde define bulmak için yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 23.11.2026 - 13:10 Güncelleme:
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde define bulmak için yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kenanobası köyünde kaçak kazı yapılırken göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce göçük altından çıkarılan Mustafa Yeşilyurt'un (45) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yeşilyurt hakkında ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
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