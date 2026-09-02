Kırıkkale'de okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Vali Sarıibrahim, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Sarıibrahim, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, öğretmenlerin huzurla görev yapması, ailelerin eğitim sürecinin güçlü bir parçası olduğu okul ikliminin öncelikleri olduğunu belirtti.

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