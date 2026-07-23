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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 00:35 Güncelleme:
        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Öcal D. yönetimindeki 71 AK 525 plakalı otomobil ile Engin K'nin kullandığı motosiklet, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Engin K'nin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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