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        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamayı fark eden sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

        Sürücü ile araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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