Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü ve araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamayı fark eden sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Sürücü ile araç sahibine 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
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