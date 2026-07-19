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        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil yandı

        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil yandı

        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Çullu Mahallesi’nde otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede bölgedeki bir otomobile sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müstakil eve sıçramadan söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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