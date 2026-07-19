Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil yandı

Kırıkkale'de otluk alanda başlayan yangının sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Çullu Mahallesi’nde otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bölgedeki bir otomobile sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müstakil eve sıçramadan söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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