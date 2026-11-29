Zanlının ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan toplam 4 kilo 129 gram kimyasal madde, uyuşturucu madde emdirilen damıtma kağıdı, hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

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