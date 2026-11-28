Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, çeşitli suçlardan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "yağma" suçundan aranan İ.Z. gözaltına alındı. Hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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