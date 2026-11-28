Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.
Kırıkkale’de farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 4 ayrı suçtan aranan 56 yaşındaki S.K.’yi gözaltına aldı. S.K. hakkında "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet", "özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Ekipler, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan aranan R.K. (38) ile "kadına karşı basit yaralama" suçundan aranan D.D.’yi (47) de yakaladı. R.K. hakkında 2 yıl 5 ay, D.D. hakkında ise 1 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
3 hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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