Oto elektrikçideki yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi
KIRIKKALE'de oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Tamir için bekleyen 4 otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
KIRIKKALE'de oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Tamir için bekleyen 4 otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Sanayi Çarşısı Karadeniz Caddesi'nde bulunan oto elektrik servisi ile iş yerine ait depoda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki 2 iş yerinin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında tamir için servise bırakılan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu.
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