Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Yıldırım, A.Ş. ve M.G'ye "zimmet" suçundan 7'şer yıl 3'er ay 22'şer gün, "yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri" gerekçesiyle sanıklardan 26'sına 3'er yıl 7'şer ay 22'şer gün, ikisine ise 2'şer yıl 11'er ay hapis cezası verdi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkların bir kısmı ile avukatları hazır bulundu.

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