Bu kapsamda, altyapı çalışması tamamlanan Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta 500 metretül bordür, 700 metrekare kilit parke ve 400 ton sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

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