Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş: 26.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, altyapı çalışması tamamlanan Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta 500 metretül bordür, 700 metrekare kilit parke ve 400 ton sıcak asfalt çalışması yapılıyor.
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