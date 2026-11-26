Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, E.N.Ö'nün üzerinde 324 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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