Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, E.N.Ö. isimli şüpheliden 324 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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