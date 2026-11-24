Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi helikopter, eğitim uçuşu için Eskişehir’den havalandı. Helikopter, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Şehit haberi, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Sesimiz öğretmen, ezgimiz memleket" adlı konser sırasında geldi. Konseri sonlandıran Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Şehitlerimiz olduğu için programı yarıda kesmek durumunda kaldık. Milletimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.

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