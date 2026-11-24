Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin Atatürk büstüne sunulmasıyla başladı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve katılımcılar, öğretmenlerin hazırladığı resim sergisini gezdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu. Öğretmenler Günü için hazırlanan video gösterildi. Daha sonra bir aday öğretmen ile bir emekli öğretmen günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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Öğretmen ve öğrencilere hitap eden Vali Sarıibrahim, bir milletin gelişmesinde insana verilen emeğin önemine değindi. Bu emeği en başta öğretmenlerin verdiğini belirten Sarıibrahim, "Öğretmenlerimiz bizleri şekillendiriyor, toplumu şekillendiriyor, geleceğimizi şekillendiriyor, rüyalarımızı şekillendiriyor" dedi.

Sarıibrahim, son 2025 yılda okulların fiziki şartlarının iyileştiğini ve öğretmenlere sağlanan imkanların arttığını söyledi. Öğrencilerden öğretmenlerini aramalarını isteyen Sarıibrahim, "Sizlerden istirhamım, bugün öğretmenlerinizi, size hatırı geçen, size gönlü geçen öğretmenlerinizi bir arayın. Onların bir halini hatırını sorun, onların bir gönüllerini okşayın" diye konuştu.

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İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise öğretmenlerin her öğrencinin ilgi ve yeteneklerini fark ederek ona yol gösterdiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi beceriyle, akademik gelişimi de ahlaki olgunlukla bir araya getirdiğini belirten Güney, Kırıkkale'de öğrencilerin bilim, sanat, spor ve kültür alanlarındaki gelişimini desteklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından emekli bir öğretmene plaket ve hizmet şeref belgesi sunuldu. Vali Sarıibrahim, Tuğgeneral Durmuş ve Belediye Başkanı Önal, "Öğretmen" konulu anı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

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Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından program, "Bir Işık Bin Yarın" adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi.