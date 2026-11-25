Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Y. (49) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
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