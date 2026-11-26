Kırıkkale'nin Keskin Belediyesindeki "zimmet" davasında eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile 2 eski belediye görevlisine ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün, suça yardım eden 28 sanığa ise 2 yıl 11 ay ile 3 yıl 7 ay 22 gün arasında hapis cezası verildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi, belediyenin banka hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin "zimmet" davasında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım (76), dönemin Mali Hizmetler Müdür Vekili A.Ş. (60) ve aynı müdürlükte büro işçisi olarak görev yapan M.G.’yi (48) zimmet suçundan ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum etti.

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28 sanığa "zimmet" suçuna yardımdan hapis cezası

Mahkeme heyeti, "zimmet" suçuna yardım etmekten E.C.D. (49), B.G. (45), T.D. (43), H.İ. (47), H.Y. (38), B.G. (51), F.İ. (40), K.Y. (55), U.D. (27), İ.B.K. (29), V.B. (60), M.K. (42), F.C.Ş. (27), E.K.Ş. (31), U.T. (45), B.K. (55), M.Y. (54), S.E. (40), B.E. (46), İ.K. (46), Ş.Ş. (37), B.Y. (34), E.Ç. (32), S.K. (41), A.B. (52) ve S.D.’ye (22) ayrı ayrı 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Aynı suça yardım eden İ.S. (38) ve E.T. (33) ise ayrı ayrı 2 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Mart 2025’te 3 şüpheli hakkında zincirleme nitelikli zimmet, diğer 28 şüpheli hakkında ise bu suça yardım etme suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.