Kırıkkale Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde çini boyama atölyesi etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın dayanışmasına dikkati çekmek amacıyla "Dayanışmaya renk ver" etkinliği düzenledi.

Kırıkkale Evleri Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar, kırık seramik tabak parçalarını farklı renk ve desenlerle boyadı.

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Eda Gökçe Toprak, kadınlarla bir araya gelerek kadına yönelik şiddete karşı dayanışmanın önemini hatırladıklarını ve her kadının desteğe ihtiyaç duyduğunda yanında birilerinin olduğunu bilmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.