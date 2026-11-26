Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çalılıöz Mahallesi’ndeki 513. Sokak’ta 250 metre uzunluğundaki sokakta ana isale hattı ve abone bağlantıları dahil toplam 400 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Sokağa 500 metre bordür ve 700 metrekare kilit parke taşı döşenmesi planlanıyor. Yolun asfaltlanmasında ise 400 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.