Kırıkkale'de kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen çini atölyesinde kırık seramik tabak parçalarını boyadı.

Kırıkkale Belediyesinin "Dayanışmaya Renk Ver" adıyla düzenlediği atölye, Kırıkkale Evleri Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi. Toprak'ın da katıldığı etkinlikte kadınlar, aynı masa etrafında bir araya gelerek seramik parçalarını farklı renk ve desenlerle süsledi. Etkinlikte konuşan Toprak, "Bugün aynı masa etrafında bir araya gelerek kadına yönelik şiddete karşı dayanışmanın önemini hatırladık. Her kadının, desteğe ihtiyaç duyduğunda yanında birilerinin olduğunu bilmesi çok kıymetli" dedi.