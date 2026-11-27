Kırıkkale'de oto elektrik ve klima dükkanında çıkan yangında 4 otomobil ve bir motosiklet alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin tamamını saran alevler, başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Alevler içinde kalan 4 otomobil ve bir motosiklet yandı. İş yerinde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.