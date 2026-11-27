Kırıkkale'de oto tamirhanesinde çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi
Kırıkkale'de oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale'de oto tamirhanesinde çıkan yangında 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Eski Sanayi Sitesi Karadeniz Caddesi’nde bulunan oto elektrik ve klima servisi ile deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iki iş yerinin çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, iş yerinde bulunan 4 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İş yerinde de büyük çapta hasar oluştu.
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