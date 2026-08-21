MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten engelli vatandaşa akülü araç desteği

Ziyarette, MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol ve Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları da bulundu.

Öztürk, özellikle günlük hayatını sürdürmekte güçlük yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğinin devam edeceğini belirterek, Sarı'ya sağlanan akülü araç desteğinin bu çalışmalara örnek olduğunu kaydetti.

Ziyarette, aileyle bir süre sohbet eden Öztürk, Sarı'nın hareket imkanının artması ve günlük yaşamının kolaylaştırılması amacıyla akülü araç hediye etti.

Öztürk, sosyal destek çalışmaları kapsamında, yürümekte zorluk çeken Sarı ve ailesini evinde ziyaret etti.

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