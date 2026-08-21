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        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten engelli vatandaşa akülü araç desteği

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kentte yaşayan engelli Seda Sarı'ya akülü araç hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
        MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten engelli vatandaşa akülü araç desteği

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kentte yaşayan engelli Seda Sarı’ya akülü araç hediye etti.

        Öztürk, sosyal destek çalışmaları kapsamında, yürümekte zorluk çeken Sarı ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Ziyarette, aileyle bir süre sohbet eden Öztürk, Sarı'nın hareket imkanının artması ve günlük yaşamının kolaylaştırılması amacıyla akülü araç hediye etti.

        Öztürk, özellikle günlük hayatını sürdürmekte güçlük yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteğinin devam edeceğini belirterek, Sarı'ya sağlanan akülü araç desteğinin bu çalışmalara örnek olduğunu kaydetti.

        Ziyarette, MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol ve Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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