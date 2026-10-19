Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odasında genel kurul yapıldı

Diğer adaylardan Yasin Koldan'ın mavi listesi 67, Hamit Yeşilfidan'ın sarı listesi 57, Çiğdem Karagöz Perese'nin kırmızı listesi ise 9 oy aldı.

Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Kurtuluş Karakahya seçildi.

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