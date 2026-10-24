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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saçlı'dan Rektör Ak'a ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saçlı'dan Rektör Ak'a ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kurumlar arasında iş birliğinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

        Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Vekili Saçlı'ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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