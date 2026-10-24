Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saçlı'dan Rektör Ak'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Vekili Saçlı'ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

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