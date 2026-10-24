Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ahmet Gülşen Dağcı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ahmet Gülşen Dağcı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kurumda hizmet alan yaşlılarla bir araya gelen Özderin, yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek sohbet etti.

        Özderin, ziyarette kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - Sağlık çalışanlarına afet ve acil durum planı eğitimi verildi

        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik afet ve acil durum planlaması eğitimi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, afet ve acil durumlara ilişkin temel kavramlar, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triyaj alanı, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi hakkında bilgi verildi.

        REKLAM

        Eğitimin ardından senaryo hazırlanarak uygulamalı masa başı tatbikatı yapıldı.

        Eğitime katılan sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

        - Altyapı çalışmaları devam ediyor

        Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Karakaş Mahallesi Edirne Caddesi'nde çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

        Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarının durmadığını ifade eden Bulut, ekiplerin özveriyle görevini yerine getirdiğini kaydetti.

        Kente çok önemli bir yatırım kazandırmak için gece gündüz mücadele verdiklerini aktaran Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Yağmur, çamur demeden Kırklareli için çalışmaya devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları da çalışmalara engel değil. Kente hizmet etme kararlılığıyla tüm hızımızla çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi
        Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi
        ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe ta...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Koloğlu İlkokulu 109 yıllık eğitim mirasını geleceğe ta...
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kızılay heyetinden Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
        Kızılay heyetinden Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Babaeski'de meme kanserine farkındalık için pembe balonlar uçuruldu
        Babaeski'de meme kanserine farkındalık için pembe balonlar uçuruldu