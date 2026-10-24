Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Ahmet Gülşen Dağcı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kurumda hizmet alan yaşlılarla bir araya gelen Özderin, yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek sohbet etti.

Özderin, ziyarette kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- Sağlık çalışanlarına afet ve acil durum planı eğitimi verildi

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik afet ve acil durum planlaması eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimince Dr. Safiye Ali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, afet ve acil durumlara ilişkin temel kavramlar, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triyaj alanı, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi hakkında bilgi verildi.

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Eğitimin ardından senaryo hazırlanarak uygulamalı masa başı tatbikatı yapıldı.

Eğitime katılan sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

- Altyapı çalışmaları devam ediyor

Kırklareli Belediyesince yürütülen altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Karakaş Mahallesi Edirne Caddesi'nde çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarının durmadığını ifade eden Bulut, ekiplerin özveriyle görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Kente çok önemli bir yatırım kazandırmak için gece gündüz mücadele verdiklerini aktaran Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Yağmur, çamur demeden Kırklareli için çalışmaya devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları da çalışmalara engel değil. Kente hizmet etme kararlılığıyla tüm hızımızla çalışıyoruz."