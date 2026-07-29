Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor

        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde mısır ekili alanlarda feromon tuzağı kurma ve takip çalışmaları gerçekleştirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kurdu zararlısının mısır ve diğer tahıllarda verim kaybına neden olabileceğini belirtti.

        Mısır alanlarında verim kayıplarını önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceğini aktaran Karaca, teknik personelin çalışmalarını tüm bölgede yürüttüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Washington robotların fişini çekti
        Washington robotların fişini çekti
        Aile tatili
        Aile tatili
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        FOMO etkisiyle uçtu
        FOMO etkisiyle uçtu
        En düşük ücret Mardin’de
        En düşük ücret Mardin’de

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Kıbrıs gazisi Mustafa Kır, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacak
        Dereköy Sınır Kapısı 1 Ağustos'ta yük taşımacılığına açılacak