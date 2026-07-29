Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Toplantıda, köylerde yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.



- Normal Doğum Eylem Planı



Kırklareli'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ebeler, gebe ve yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli koordinatör ebeler, ziyaretlerde anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirmede bulundu.



Yeni doğum yapan annelerin sağlık durumlarını kontrol eden ebeler, anne adaylarına da gebelik ve doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

