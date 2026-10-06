Kırklareli'nde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" verildi

Eğitimde, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Dede ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Pehlivan, adaylara bilirkişilik hakkında eğitim verdi.

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