Kırklareli'nde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" verildi
Kırklareli Üniversitesinde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlendi.
Kırklareli Üniversitesinde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlendi.
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen program, Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkilendirmesiyle yürütüldü.
Eğitimde, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Dede ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Pehlivan, adaylara bilirkişilik hakkında eğitim verdi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara bilirkişilik belgesi verilecek.
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