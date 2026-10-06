Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de öğrenciler, Vize Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevini ziyaret etti.
Vize'de öğrenciler, Vize Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevini ziyaret etti.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp bakımevini ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyarette, veteriner hekim eşliğinde barınaktaki sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavi süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.
Programda, öğrenciler barınaktaki hayvanları besledi.
- "Nebevi Sünnetin İzinde Hadis Halkası Programı" Düzenlendi
Vize'de "Nebevi Sünnetin İzinde Hadis Halkası Programı" gerçekleştirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırklareli Gençlik Kollarınca Küçük Ayasofya Camisi'nde düzenlenen programda, Vize'de eğitim gören ilahiyat öğrencileri bir araya geldi.
Vize İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla güzel ahlak konusundaki hadislerden örnekler sundu.
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