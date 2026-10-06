Kırklareli'nden kısa kısa

Vize İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla güzel ahlak konusundaki hadislerden örnekler sundu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programda, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp bakımevini ziyaret eden öğrencilerle bir araya geldi.

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