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        Kırklareli'nden eylül ayında 10,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların eylül ayında 10 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Kırklareli'nden eylül ayında 10,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların eylül ayında 10 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-eylül döneminde 90 milyon 248 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

        2025'in 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 14,3 azaldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir dışı metaller, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, makine ve aksamları, çelik ile elektrik ve elektronik geldiğini vurguladı.

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        En fazla ihracatın Bulgaristan, ABD, Küba, İtalya, Romanya, Nijerya, Azerbaycan, Polonya gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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