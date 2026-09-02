Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Yangına, arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Karade köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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