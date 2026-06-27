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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Necdet S. idaresindeki 59 UG 866 plakalı otomobil ile Atakan K. yönetimindeki 39 ABC 206 plakalı otomobil Okçular mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 59 UG 866 plakalı otomobilde bulunan Remziye S. (65) ile Arda O. (21) hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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