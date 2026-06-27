Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Necdet S. idaresindeki 59 UG 866 plakalı otomobil ile Atakan K. yönetimindeki 39 ABC 206 plakalı otomobil Okçular mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 59 UG 866 plakalı otomobilde bulunan Remziye S. (65) ile Arda O. (21) hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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