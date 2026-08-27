Kırklareli'nde İl Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

Toplantıya 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası işbirliği ve uygulama sürecine ilişkin hususlar değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, afet risklerinin azaltılması ve afetlere dirençli bir Kırklareli hedefi doğrultusunda 2027-2031 döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.