Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü girişinde kurulan kontrol noktasında N.H. yönetimindeki taksiyi durdurdu.
Takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü N.H. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün, telefonunun incelenmesi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Taksi sürücüsü N.H, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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