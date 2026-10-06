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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü girişinde kurulan kontrol noktasında N.H. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

        Takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü N.H. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün, telefonunun incelenmesi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

        Taksi sürücüsü N.H, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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