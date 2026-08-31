Kırklareli'nde Vize fotoğrafları sergisi açıldı

Vize ilçesinde düzenlenen 17. Tarih ve Kültür Festivali kapsamında, "Doğu'nun Objektifinden Vize Fotoğrafları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bir kafede düzenlenen programda, 77 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Bedri Yılmaz Doğu'nun eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesini, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ve sanatçı Doğu birlikte kesti.

Açılışta konuşan Özalp, ilçeye kazandırdığı güzel fotoğraflar için Doğu'ya teşekkür ederek, "Vize'mizin tarih ve kültür elçisi gibi her etkinlikte yanımızda olan Bedri abimizi gönülden kutlarım." dedi.

Vize merkezi ve köylerinden çok sayıda fotoğraf karesinin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

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Sergi, hafta boyu açık kalacak.

Öte yandan festival kapsamında, tarihçi yazar Ali Arslan tarafından, "Çoban Ateşinden Büyük Zafere 104. Yıl" konferansı düzenlendi.