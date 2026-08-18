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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi ekipleri, Orta Mahallesi'nde yeni ulaşım güzergahında altyapı işlemlerini tamamlayıp üstyapı kapsamında kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da yürütülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına sahadaki yatırımlara aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

        - Yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

        Pınarhisar ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kurudere Camisi Kur'an Kursu öğrencisi Enes Filizfidan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk katıldı.

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        Programda 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin gösterisi ile yaz Kur'an kursu öğrencilerinin dua ve sure dinletisi yer aldı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışması ve futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül, madalya ve kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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