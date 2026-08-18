Kırklareli'nden kısa kısa

Etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışması ve futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül, madalya ve kupaları verildi.

Programda 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin gösterisi ile yaz Kur'an kursu öğrencilerinin dua ve sure dinletisi yer aldı.

Kurudere Camisi Kur'an Kursu öğrencisi Enes Filizfidan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk katıldı.

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